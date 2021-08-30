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Власть

Житель Крыма попал под уголовное дело за «призывы к экстремизму в соцсетях»

19:10 понедельник, 30 августа 2021

Сотрудники ФСБ сообщают, что «пресекли деятельность жителя Крыма, который в соцсетях публиковал экстремистские материалы».

Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

«Пресечена противоправная деятельность жителя Республики Крым, распространяющего в открытых телекоммуникационных сетях материалы экстремистской направленности», – говорится в сообщении.

По данным ФСБ, 38-летней гражданин разместил на своей странице в соцсетях «призыв к осуществлению насилия в отношении одной из национальностей».

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета).

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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