Власть
Житель Крыма попал под уголовное дело за «призывы к экстремизму в соцсетях»
Сотрудники ФСБ сообщают, что «пресекли деятельность жителя Крыма, который в соцсетях публиковал экстремистские материалы».
Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
«Пресечена противоправная деятельность жителя Республики Крым, распространяющего в открытых телекоммуникационных сетях материалы экстремистской направленности», – говорится в сообщении.
По данным ФСБ, 38-летней гражданин разместил на своей странице в соцсетях «призыв к осуществлению насилия в отношении одной из национальностей».
В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета).
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Керчи семь человек признаны виновными в организации азартных игр. Керченский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении семи членов организованной группы.
В Крыму закрыли пекарню, сказали, что булки вне закона. В Крыму в Симферопольском районе правоохранители накрыли цех по производству кондитерских изделий.
Власти Крыма похвастались, что нашли в Симферополе «кондитерский цех с нелегалами». Сотрудники полиции выявили цех по производству кондитерских изделий, в котором трудилось 25 нелегальных мигрантов.
В Крыму гражданина Украины посадили на 12,5 лет. За попытку сбыта крупной партии марихуаны 33-летнего жителя Украины приговорили к длительному сроку заключения в колонии строгого режима.
Саки встречают туристов наливайкой и лежбищем пьянчуг
В крымском курортном городе Саки у городской автостанции, куда ежедневно приезжают десятки тысяч отдыхающих, расположена наливайка, возле которой постоянно находится соответствующий контингент людей.
Опасные вредители пожирают деревья в Севастополе и стращают горожан фото
Севастополь заполонили насекомые, уничтожающие зеленые насаждения и заползающие в дома людей.
«Небесная тропа» на Ай-Петри может нарушить жизнь краснокнижных обитателей гор
На территории Ялтинского горно-лесного заповедника открылся экстремальный маршрут. Туристам предлагают пройти по открытым скальным обрывам, где традиционно гнездятся занесенные в Красную книгу Крыма дикие птицы.
«Только есть и плакать»: россиянка описала свой отдых в Крыму
Российская туристка с семьей приехала отдохнуть в Крым. Здесь ее поразили космические цены на питание, качество которого оставляет желать лучшего.
4 часа назад
С самолета Москва - Симферополь сняли дебошира: дрался и кусалсяфото
12 часов назад
Туристы не понимают севастопольцев видео
10 часов назад
В Крыму голая женщина напала на полицейских
3 часа назад
Как пережить лето: жителям Крыма дали совет
13 часов назад
В Крыму появилось новое экстремальное развлечение
11 часов назад
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости