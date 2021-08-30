Житель Карелии проедет на велосипеде от Кондопоги до Крыма

19-летний Михаил Шафоростов отправился в путешествие из Карелии в Крым на велосипеде. Ему предстоит проехать три тысячи километров. Молодой человек стартовал накануне, 28 августа.

Путешествие пройдет по следующему маршруту: Кондопога — Петрозаводск — Санкт-Петербург — Великий Новгород — Тверь — Москва — Тула — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Симферополь — Севастополь.

— Ночевать буду в палатке, впрочем как и всегда! Пищу готовить на костре и на портативной газовой плите. Всем, что увижу, буду делиться с вами через фотографии, истории и видеозаписи. По приезде собираюсь впервые опубликовать фильм на ютуб-канале, — написал молодой человек в соцсетях.

По словам юноши, у него большой опыт путешествий на двухколесном транспорте. Ранее житель Карелии уже преодолел несколько маршрутов общей протяженностью более 21 тысячи километров.

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