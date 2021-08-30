Власть
Завершить строительство Дворца водных видов спорта в Симферополе обещают до конца года
Завершить строительство в Симферополе Центра олимпийской подготовки РК по водным видам спорта планируется к 31 декабря 2021 года.
Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.
«Объект очень важный, его ждут все крымчане, - отметил Аксенов. - Строительство центра началось в 2017 году и первоначально окончание строительства намечалось на 30 июня 2021 года. Позже сроки были перенесены, однако центр все еще не готов по ряду как объективных, так и субъективных причин».
Сегодня на объекте задействовано порядка 120 рабочих. «Считаю, что этого количества недостаточно, нужно наращивать силы, ускоряться, чтобы своевременно сдать объект в установленный срок», - подчеркнул глава Крыма.
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