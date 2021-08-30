«Я тебя зарежу!». В севастопольском автобусе случилось побоище

фото © ЧП Севастополь

Разгоревшийся конфликт после переместился на остановку общественного транспорта.

Вечером 29 августа в салоне автобуса №34 «Балаклава - парк Зурбаган» произошла массовая драка, участниками которой стали как мужчины, так и женщины. Жесткий конфликт запечатлели на видео и разместили в нескольких популярных сообществах Севастополя.

Судя по опубликованному ролику, неприятную картину с ударами, толчками, захватами и громкими матами наблюдало множество пассажиров. Непосредственных участников пытались разнять и призывали прекратить свои действия, чтобы хотя бы не пугать детей.

Продолжилась драка уже на остановке общественного транспорта 5-го километра Балаклавского шоссе. По словам снимавшего, один из мужчин держал в руке нож – на видео действительно можно увидеть характерные взмахи, а также услышать призывы продолжить драку «на руках».

Видео заканчивается жестким ударом, который уже на остановке у рынка «Южный» на 5-м километре своему оппоненту в прыжке нанес парень в оранжевых шортах. После этого к упавшему человеку подбежала женщина в платье, но не для оказания какой-либо помощи, а для нанесения еще одного удара.

Причины и последствия столь серьезного конфликта пока неизвестны. В департаменте транспорта ForPost сообщили, что передали информацию в полицию. Руководитель пресс-службы УМВД России по г. Севастополю Жанна Марголина сообщила, что за медицинской помощью и в полицию по факту получения травм в этой драке никто не обращался.

«Устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к инциденту. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение», – добавила она.

В тексте использованы материалы: Форпост

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