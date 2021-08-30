Происшествия
Вспыхнуло на глазах: в Севастополе тушили лес у смотровой над Ласпи
Возле одного из главных туристических мест Севастополя – смотровой площадки над урочищем Ласпи – разгорелся пожар.
Пугающую картину вчера вечером наблюдали проезжающие по трассе автомобилисты.
«За три минуты моментально прямо на глазах разгорелось пламя в лесу. Рядом с Ласпи-Смотровая», – написали очевидцы.
Сигнал о происшествии в Балаклавском районе города экстренные службы получили в 19 часов 14 минут. Первыми на место прибыли сотрудники Центра гражданской защиты, сообщили ForPost в пресс-службе ГУ МЧС России по г. Севастополю.
Площадь пожара составила 70 квадратных метров – ликвидировать возгорание специалистам удалось через 50 минут после поступления сообщения – в 20 часов 4 минуты.
Добавим, что в Балаклавском районе накануне произошло несколько подобных происшествий. В районе СНТ «Родник» вчера загорелось около 1000 квадратных метров травы. К работам на месте привлекались сотрудники МЧС и ГАУ «Севастопольский лесхоз».
В тексте использованы материалы: Форпост
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