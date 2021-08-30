Водитель без права управления собрал «паровоз» по дороге в Севастополь

Шесть «вагонов» и огромная пробка выстроились в районе Бельбека.

ДТП, в народе называемое «паровоз», случилось накануне 29 августа на севастопольской трассе в районе Бельбека. Столкновение, в котором участвовало шесть машин, произошло около 14.20, но сам «паровоз» и в результате скопившуюся пробку автомобилисты продолжали снимать до самого вечера.

Как сообщили в севастопольском УМВД, причиной стал мужчина 1973 года рождения в Мерседесе, за руль которого не имел права садиться. Он неправильно выбрал безопасную дистанцию до легкового автомобиля «Ниссан» перед собой и столкнулся с ним. По инерции Ниссан отбросило вперед, а дальше цепочку столкновения продолжили КИА, Хендай, Опель и еще один Ниссан.

«В результате дорожно-транспортного происшествия в городскую больницу был доставлен водитель автомобиля Ниссан. По данному факту проводится проверка», – сообщила руководитель пресс-службы УМВД Жанна Марголина.

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