Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.1
воздух +27
море +26

Происшествия

Водитель без права управления собрал «паровоз» по дороге в Севастополь

15:48 понедельник, 30 августа 2021
Севастополь

Шесть «вагонов» и огромная пробка выстроились в районе Бельбека.

ДТП, в народе называемое «паровоз», случилось накануне 29 августа на севастопольской трассе в районе Бельбека. Столкновение, в котором участвовало шесть машин, произошло около 14.20, но сам «паровоз» и в результате скопившуюся пробку автомобилисты продолжали снимать до самого вечера.

Как сообщили в севастопольском УМВД, причиной стал мужчина 1973 года рождения в Мерседесе, за руль которого не имел права садиться. Он неправильно выбрал безопасную дистанцию до легкового автомобиля «Ниссан» перед собой и столкнулся с ним. По инерции Ниссан отбросило вперед, а дальше цепочку столкновения продолжили КИА, Хендай, Опель и еще один Ниссан.

«В результате дорожно-транспортного происшествия в городскую больницу был доставлен водитель автомобиля Ниссан. По данному факту проводится проверка», – сообщила руководитель пресс-службы УМВД Жанна Марголина.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Симферополец «под мухой» сломал невестке ребра. В Симферополе оперативниками задержан мужчина, подозреваемый в причинении тяжких телесных повреждений своей невестке.

Чрезвычайная пожароопасность ожидается в Крыму в начале следующей недели. Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в западных и южных районах Крыма в начале следующей недели.

Пьяный крымчанин разгромил чужую машину в Ялте. Ялтинские росгвардейцы задержали 46-летнего местного жителя, который под покровом ночи камнем разбил чужую машину.

Курпный пожар в жилом доме Ялты: подробности. Пожар в доме по улице Кривошты, 10 локализован. Площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров. Спасатели продолжают работать на боевых участках.

Курортный сезон
Саки встречают туристов наливайкой и лежбищем пьянчуг

Саки встречают туристов наливайкой и лежбищем пьянчуг

В крымском курортном городе Саки у городской автостанции, куда ежедневно приезжают десятки тысяч отдыхающих, расположена наливайка, возле которой постоянно находится соответствующий контингент людей.

Курортный сезон
«Только есть и плакать»: россиянка описала свой отдых в Крыму

«Только есть и плакать»: россиянка описала свой отдых в Крыму

Российская туристка с семьей приехала отдохнуть в Крым. Здесь ее поразили космические цены на питание, качество которого оставляет желать лучшего.

Происшествия
«Я тебя зарежу!». В севастопольском автобусе случилось побоище

«Я тебя зарежу!». В севастопольском автобусе случилось побоище

Разгоревшийся конфликт после переместился на остановку общественного транспорта.

Происшествия
Чрезвычайная пожароопасность ожидается в Крыму в начале следующей недели

Чрезвычайная пожароопасность ожидается в Крыму в начале следующей недели

Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в западных и южных районах Крыма в начале следующей недели.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации