Виноват климат: ученые в Крыму объяснили проблемы с ливневками

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Проблема с ливневками, которые не справляются с дождевой водой во время сильных осадков, на самом деле, вызвана изменениями климата.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал доктор технических наук, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники АСиА КФУ им. В. И.Вернадского Илья Николенко.

«Во-первых, мы наблюдаем, что интенсивность дождей увеличивается, а время (выпадения осадков – ред.) сокращается.

Значит, те расчеты, которые были по ливневкам, уже немного устарели. Во-вторых, в городах увеличивается площадь твердых поверхностей: идет застройка и объемы стоков начинают увеличиваться. В третьих, посмотрите на пример Китая, где в городах-десятимиллионниках раз в два года идут наводнения и засухи. Там лет 5-10 назад приняли программу «губчатых городов». Ливневую воду они собирают, а потом используют ее в городском хозяйстве в те годы, когда засуха. А собирается вода с помощью колодцев, которые, соединяясь между собой, собирают эту воду в специальные резервуары», - рассказал Николенко.

В Крыму же ливневая канализация есть далеко не во всех городах. Кроме того ливневка, по словам директора научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолия Копачевского, это лишь один из элементов решения проблемы затоплений, который не может работать самостоятельно.

«Мы уже говорили про Керчь: ее затапливает не из-за отсутствия или наличия ливневой канализации, а из-за отсутствия нормально работающих противопаводковых систем и отсутствия защиты от выхода рек из берегов. Ливневая канализация не может заменить собой русло реки», - подчеркнул Копачевский.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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