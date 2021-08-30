В Ялте подросток заработал уголовное дело на краже сумки

Телефон, деньги и банковская карта – за такой улов 16-летний ялтинец рискует получить свой первый тюремный срок.

О задержании злоумышленника по подозрению в краже сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

С заявлением в полицию о краже обратился 41-летний местный житель, пояснили в ведомстве.

По словам потерпевшего, у него из дома пропала сумка с деньгами и телефоном, общая сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей. После выяснения всех обстоятельств правоохранители задержали несовершеннолетнего ялтинца, который, как оказалось, накануне вечером находился в квартире у потерпевшего.

Выяснилось, что мужчина познакомился с подростком и его товарищем поздно вечером на улице.

«Между ними завязалась беседа, и мужчина пригласил молодых людей к себе домой, где подросток незаметно прокрался в комнату и похитил сумку. После содеянного молодой человек поспешил вернуться в компанию приятелей, а после скрылся с места преступления», - сообщили в ведомстве, отметив, что задержанный признался в содеянном.

Похищенный мобильный телефон после изъятия и проведения следственных мероприятий вернут владельцу.

Деньги, которые были на банковской карте, подросток успел истратить. Массандровский отдел УМВД России по Ялте возбудил уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба. Теперь ялтинцу грозит наказание вплоть до лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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