Происшествия
В Ялте подросток заработал уголовное дело на краже сумки
Телефон, деньги и банковская карта – за такой улов 16-летний ялтинец рискует получить свой первый тюремный срок.
О задержании злоумышленника по подозрению в краже сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
С заявлением в полицию о краже обратился 41-летний местный житель, пояснили в ведомстве.
По словам потерпевшего, у него из дома пропала сумка с деньгами и телефоном, общая сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей. После выяснения всех обстоятельств правоохранители задержали несовершеннолетнего ялтинца, который, как оказалось, накануне вечером находился в квартире у потерпевшего.
Выяснилось, что мужчина познакомился с подростком и его товарищем поздно вечером на улице.
«Между ними завязалась беседа, и мужчина пригласил молодых людей к себе домой, где подросток незаметно прокрался в комнату и похитил сумку. После содеянного молодой человек поспешил вернуться в компанию приятелей, а после скрылся с места преступления», - сообщили в ведомстве, отметив, что задержанный признался в содеянном.
Похищенный мобильный телефон после изъятия и проведения следственных мероприятий вернут владельцу.
Деньги, которые были на банковской карте, подросток успел истратить. Массандровский отдел УМВД России по Ялте возбудил уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба. Теперь ялтинцу грозит наказание вплоть до лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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