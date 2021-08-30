В Симферополе частично открыли проход по улице Пушкина

По решению симферопольской комиссии по чрезвычайным ситуациям в центре города изменены границы зоны угрозы ЧС.

Проход по улице Пушкина, где более двух недель назад обрушилась часть здания, частично открыт.

Об этом сообщили в администрации крымской столицы.

Сейчас на месте работает подрядчик. «На участке выполнен спил деревьев, мешающих проведению аварийно-восстановительных работ, с целью снижения нагрузки на фасад здания демонтирована кровля, установлены подпорные конструкции», - рассказал начальник управления административных органов Сергей Роик.

Он отметил, на сегодня установлены следующие границы зоны угрозы ЧС: от перекрестка улиц Пушкина/К. Маркса до ул. Пушкина, 3 (включая арку, до магазина «Новая оптика»), от лицевого фасада обрушившегося здания до середины пешеходной зоны улицы.

Напомним, утром 10 августа произошло обрушение межэтажных перекрытий и части стены ремонтируемого дома №3 по улице Пушкина, где размещалась Крымская государственная филармония. Пострадавших нет. По факту происшествия проводятся проверки. Участок пешеходной зоны и проход во внутренний двор были перекрыты.

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