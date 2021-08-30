Происшествия
В погоне за снимками и эмоциями: в горах Крыма спасли шестерых девушек
фото © МЧС Крыма
За минувшие выходные в горах Крыма спасли шестерых туристок.
Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.
Так, накануне вечером в службу спасения поступила информация о том, что в районе плато Ай-Петри две туристки потеряли из виду тропу и не могут самостоятельно спуститься в безопасное место.
На помощь им оперативно выдвинулись спасатели. «Сотрудникам МЧС Крыма удалось быстро установить местонахождения туристов, благодаря смс с точными координатами от заявителя.
С девушками установили телефонную и голосовую связь. В течение короткого времени их обнаружили и вывели в безопасное место, в медицинской помощи они не нуждались», - рассказали в ведомстве.
Днем ранее спасатели сняли с горы в Судаке четырех любительниц красивых фотосессий.
Как оказалось, в погоне за удачными ракурсами они взобрались на крутой горный склон, оказались на сыпучем грунте и уже не смогли спуститься без помощи профессионалов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Двоих туристов спасли на горе Алчак-Кая в Крыму. Минувшие ночью крымские спасатели более полутора часов искали заблудившихся в горах под Судаком туристов.
С плато Ай-Петри - в больницу: двух туристок спасли в Крыму. Крымские спасатели сняли с плато Ай-Петри и доставили в ялтинскую больницу двух женщин, которые заблудились и оказались на труднодоступном участке.
Застряли на скале: в Крыму провели операцию по спасению туристов. Крымские спасатели сняли с уступа скалы туристов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.
Спасатели сняли с опасного склона в Новом Свете двух туристов. Двое туристов из Евпатории, гуляя по склонам горы Коба-Кая в Новом Свете, оказались на сыпучем склоне и не смогли самостоятельно спуститься вниз.
Саки встречают туристов наливайкой и лежбищем пьянчуг
В крымском курортном городе Саки у городской автостанции, куда ежедневно приезжают десятки тысяч отдыхающих, расположена наливайка, возле которой постоянно находится соответствующий контингент людей.
Опасные вредители пожирают деревья в Севастополе и стращают горожан фото
Севастополь заполонили насекомые, уничтожающие зеленые насаждения и заползающие в дома людей.
«Небесная тропа» на Ай-Петри может нарушить жизнь краснокнижных обитателей гор
На территории Ялтинского горно-лесного заповедника открылся экстремальный маршрут. Туристам предлагают пройти по открытым скальным обрывам, где традиционно гнездятся занесенные в Красную книгу Крыма дикие птицы.
«Только есть и плакать»: россиянка описала свой отдых в Крыму
Российская туристка с семьей приехала отдохнуть в Крым. Здесь ее поразили космические цены на питание, качество которого оставляет желать лучшего.
4 часа назад
С самолета Москва - Симферополь сняли дебошира: дрался и кусалсяфото
12 часов назад
Туристы не понимают севастопольцев видео
10 часов назад
В Крыму голая женщина напала на полицейских
3 часа назад
Как пережить лето: жителям Крыма дали совет
13 часов назад
В Крыму появилось новое экстремальное развлечение
11 часов назад
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости