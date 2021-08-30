В погоне за снимками и эмоциями: в горах Крыма спасли шестерых девушек

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За минувшие выходные в горах Крыма спасли шестерых туристок.

Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Так, накануне вечером в службу спасения поступила информация о том, что в районе плато Ай-Петри две туристки потеряли из виду тропу и не могут самостоятельно спуститься в безопасное место.

На помощь им оперативно выдвинулись спасатели. «Сотрудникам МЧС Крыма удалось быстро установить местонахождения туристов, благодаря смс с точными координатами от заявителя.

С девушками установили телефонную и голосовую связь. В течение короткого времени их обнаружили и вывели в безопасное место, в медицинской помощи они не нуждались», - рассказали в ведомстве.

Днем ранее спасатели сняли с горы в Судаке четырех любительниц красивых фотосессий.

Как оказалось, в погоне за удачными ракурсами они взобрались на крутой горный склон, оказались на сыпучем грунте и уже не смогли спуститься без помощи профессионалов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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