В Крыму суточное количество заболевших ковидом упало до 298 человек

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За 29 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 298 случаев новой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Из общего количества заболевших 263 выявлены при обращении за медицинской помощью, 32 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая завозные из-за границы.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3315 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 47 человек, выздоровевших за весь период – 60 091 человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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