Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях в Крыму ● В Севастополе уже более тысячи смертей от коронавируса ● Сколько детей в Крыму ежедневно заболевают COVID-19 ● Число выявленных случаев коронавируса в Крыму превысило 70 тысяч ● В Крыму на месяц закрыли лагерь из-за массовых случаев ОРВИ у детей
В Крыму суточное количество заболевших ковидом упало до 298 человек
фото © www.inform.kz
За 29 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 298 случаев новой коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
Из общего количества заболевших 263 выявлены при обращении за медицинской помощью, 32 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая завозные из-за границы.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3315 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 47 человек, выздоровевших за весь период – 60 091 человек.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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В Крыму суточное количество заболевших ковидом упало до 298 человек
За 29 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 298 случаев новой коронавирусной инфекции.
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