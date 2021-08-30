В Крыму появилось новое экстремальное развлечение

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Узкая подвесная тропа длиной 360 метров пролегает вдоль отвесных скал горы Ай-Петри.

На горе Ай-Петри открылся экстремальный маршрут «Небесная тропа», сообщили в общественной организации «Фрирайт».

Объект представляет собой узкий подвесной мост длиной 360 метров, прикрепленный к отвесной скале на высоте 1234 метра. Этот экстремальный маршрут является самым протяженным на полуострове. За один раз по тропе могут идти до 10 человек, подключенных к страховочной системе. Испытать себя там могут все желающие старше 14 лет.

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