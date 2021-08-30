В Крыму голая женщина напала на полицейских

В Крыму голая женщина напала на сотрудников ДПС: видео полицейские выложили в соцсетях.

Инцидент произошел ночью. Нетрезвая дама разгуливала абсолютно нагой и была настроена агрессивно: оскорбляла сотрудников, ругалась матом, пиналась. Полицейские если и пытались применить к ней силу, то исключительно для того, чтобы оттащить ее от сослуживца, которого она покусала, и отогнать от служебной машины, в которую она пыталась вломиться.

Дама периодически принимала перед камерой демонстративно томные позы, но потом снова бросалась в атаку.

Чем закончилась история, не уточняется.

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