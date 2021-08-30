Курортный сезон
Развитие сюжета: Отдых в Крыму неожиданно подешевел ● Назван главный минус отдыха в сентябрьском Крыму ● Туристов возмутили евпаторийские «отели на воде» ● Туристы матерят крымских отельеров ● В Крыму «дикари» заполонили все пляжи
Туристы не понимают севастопольцев
фото © reklama-sev.com
Местный сленг непонятен приезжим.
Какие типичные для Севастополя слова вы знаете? Сталкивались ли вы с непоманием, когда их произносили?
Все ли из ваших знакомых из других регионов знакомы с бородатой шуткой:
– Ты из Севастополя?
– Да.
– Скажи что-нибудь по-севастопольски?
– Ездил в апельсин, в яблоке мандарины купить. По ошибке вышел на европе, зашел в метро, пайту купил... Сейчас в топике из камышей еду, на кошке выходить буду. А завтра на учебу в голландию на катере.
Съемочная группа сайта ForPost вышла на улицы Севастополя, чтобы узнать, понимают ли туристы, о чем речь, когда севастопольцы говорят о поездке в «Голландию» на «богдане» или «топике», а может на пароме, откуда видно «голубой унитаз».
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Отдых в Крыму неожиданно подешевел. В сентябре отдых на морских курортах значительно подешевел, в частности пакетные туры в Крым упали в цене до 40%.
В отелях и гостевых домах Севастополя проверяют соблюдение мер профилактики COVID-19. Сотрудники департамента общественной безопасности совместно с представителями управления туризма проводят рейды в средствах размещения гостей города.
Назван главный минус отдыха в сентябрьском Крыму. Туристы и блогеры, не успевшие отдохнуть в Крыму летом, призывают друг друга не отчаиваться и делятся особенностями местного бархатного сезона. Многие боятся, что осеннюю поездку к морю может испортить погода.
На крымских пляжах чиновники нашли мангалы вместо спасателей. Проводя рейд по пляжам Евпатории, сотрудники Минкурортов Крыма обнаружили на двух из них используемые мангалы. Зато в зоне купания не оказалось матросов-спасателей, сообщила пресс-служба ведомства.
В Крыму суточное количество заболевших ковидом упало до 298 человек
За 29 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 298 случаев новой коронавирусной инфекции.
Какой сегодня праздник 30 августа фото
Сегодня, 30 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Чрезвычайная пожароопасность ожидается в Крыму в начале следующей недели
Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в западных и южных районах Крыма в начале следующей недели.
Назван главный минус отдыха в сентябрьском Крыму
Туристы и блогеры, не успевшие отдохнуть в Крыму летом, призывают друг друга не отчаиваться и делятся особенностями местного бархатного сезона. Многие боятся, что осеннюю поездку к морю может испортить погода.
26 августа
Крыму прочат очередную погодную аномалию
17 часов назад
Страшнейший американский аллерген захватил Крым
21 час назад
Туристы не понимают севастопольцев видео
Местный сленг непонятен приезжим.