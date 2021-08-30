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Курортный сезон

Туристы не понимают севастопольцев

10:32 понедельник, 30 августа 2021
Туристы не понимают севастопольцев

фото © reklama-sev.com

Местный сленг непонятен приезжим.

Какие типичные для Севастополя слова вы знаете? Сталкивались ли вы с непоманием, когда их произносили?

Все ли из ваших знакомых из других регионов знакомы с бородатой шуткой:

– Ты из Севастополя?

– Да.

– Скажи что-нибудь по-севастопольски?

– Ездил в апельсин, в яблоке мандарины купить. По ошибке вышел на европе, зашел в метро, пайту купил... Сейчас в топике из камышей еду, на кошке выходить буду. А завтра на учебу в голландию на катере.

Съемочная группа сайта ForPost вышла на улицы Севастополя, чтобы узнать, понимают ли туристы, о чем речь, когда севастопольцы говорят о поездке в «Голландию» на «богдане» или «топике», а может на пароме, откуда видно «голубой унитаз».

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Отдых в Крыму неожиданно подешевел. В сентябре отдых на морских курортах значительно подешевел, в частности пакетные туры в Крым упали в цене до 40%.

В отелях и гостевых домах Севастополя проверяют соблюдение мер профилактики COVID-19. Сотрудники департамента общественной безопасности совместно с представителями управления туризма проводят рейды в средствах размещения гостей города.

Назван главный минус отдыха в сентябрьском Крыму. Туристы и блогеры, не успевшие отдохнуть в Крыму летом, призывают друг друга не отчаиваться и делятся особенностями местного бархатного сезона. Многие боятся, что осеннюю поездку к морю может испортить погода.

На крымских пляжах чиновники нашли мангалы вместо спасателей. Проводя рейд по пляжам Евпатории, сотрудники Минкурортов Крыма обнаружили на двух из них используемые мангалы. Зато в зоне купания не оказалось матросов-спасателей, сообщила пресс-служба ведомства.

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Местный сленг непонятен приезжим.

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