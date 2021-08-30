«Только есть и плакать»: россиянка описала свой отдых в Крыму

фото © Под зонтиком / Яндекс.Дзен

Российская туристка с семьей приехала отдохнуть в Крым. Здесь ее поразили космические цены на питание, качество которого оставляет желать лучшего.

Об этом девушка рассказала в своем блоге на «Яндекс.Дзен».

Блогер отправилась на мыс Тарханкут и, когда пришло время обеда, оказалось, что выбирать не из чего – на пустыре было одно кафе, представляющее собой большой навес с пластмассовыми столами и стульями.

«Облапошились. Это простонародное выражение очень подходит к нашему обеду. Только есть и плакать. Туристов везут автобусами, а им деваться некуда и все едят в этом кафе. Мы тоже поели на 1310 рублей», - рассказала она.

В эту сумму обошлись две порции шурпы, одна порция супа, овощная нарезка, стакан сока и два стакана чая. Туристка отметила, что при «ценах как в ресторане» мясо в плове оказалось несъедобным, так как его невозможно было прожевать, а суп был покрыт слоем жира.

«Если честно, лучше бы я яиц сварила и огурцы с помидорами помыла и взяла с собой в эту поездку. Это не только мое личное мнение, поговорила с туристами, которые здесь ели», - написала девушка.

В подтверждение своих слов о дороговизне еды, она сфотографировала меню забегаловки. По словам блогера, таких цен она не видела даже «в очень хороших кафе Крыма и Краснодарского края».

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