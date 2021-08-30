Симферополец «под мухой» сломал невестке ребра

В Симферополе оперативниками задержан мужчина, подозреваемый в причинении тяжких телесных повреждений своей невестке.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

«В дежурную часть полиции г.Симферополя поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что ночью из дома по улице Красноармейской доставлена 45-летняя пациентка с переломами костей лица и ребер, – отмечает пресс-служба. – Прибывшим в больницу правоохранителям женщина рассказала, что агрессивно настроенный свекор после совместного употребления спиртных напитков нанес ей множественные удары по лицу и телу».

Сотрудниками уголовного розыска по горячим следам задержан подозреваемый – 52-летний симферополец. Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за причинение телесных повреждений своим родственникам. От задержанного получены признательные показания.

Следователем полиции возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

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