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Общество

Севастопольские подростки прикурили от Вечного огня

16:03 понедельник, 30 августа 2021
Севастополь

Правоохранительные органы проводят проверку после публикации видеоролика, запечатлевшего, как двое молодых людей прикуривают от Вечного огня в Севастополе.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК по Крыму и Севастополю.

«Организована процессуальная проверка по факту осквернения мемориального комплекса, установленного в Севастополе в честь 100-летия окончания Гражданской войны, – сообщила Постнова. – В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей было выявлено видео, на котором двое подростков прикуривают сигареты от Вечного огня, горящего на данном мемориальном комплексе. Видео было снято их спутницами и сопровождалось смехом».

Руководитель ГУ СК по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил севастопольскому подразделению незамедлительно подключиться к выяснению обстоятельств произошедшего. «В ходе проверки будет дана не только принципиальная правовая оценка их действиям, но и обстановке, и воспитательному процессу в семье и учреждениях, где они обучаются», – уточнила Постнова. 

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю, сотрудники ведомства также занимаются установлением обстоятельство произошедшего. «В настоящее время сотрудниками УМВД по Севастополю устанавливаются личности участников происшествия и проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – сообщили в ведомстве.

Видеоролик был опубликован сегодня в социальных сетях и Telegram-каналах. На кадрах видно, что один молодой человек поджигает сигарету от пламени, держа ее в руке, а другой прикуривает от пламени. Кроме смеха, молодые люди сопровождали свои действия нецензурными ругательствами.

В тексте использованы материалы: Форпост

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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