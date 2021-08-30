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Курортный сезон

Саки встречают туристов наливайкой и лежбищем пьянчуг

17:47 понедельник, 30 августа 2021
Саки
Саки встречают туристов наливайкой и лежбищем пьянчуг

фото © соцсети

В крымском курортном городе Саки у городской автостанции, куда ежедневно приезжают десятки тысяч отдыхающих, расположена наливайка, возле которой постоянно находится соответствующий контингент людей.

Об этом в соцсетях сообщили местные жители.

Горожане призывают местную администрацию закрыть это место, так как оно пугает людей и может представлять опасность.

«Каждый день собираются, вот такие неадекватные персонажи. Там страшно ходить среди бела дня!», - написал автор поста, прикрепив соответствующую фотографию.

Другие пользователи согласились с автором и отметили, что опаснее всего там в вечернее и ночное время.

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Курортный сезон
Саки встречают туристов наливайкой и лежбищем пьянчуг

Саки встречают туристов наливайкой и лежбищем пьянчуг

В крымском курортном городе Саки у городской автостанции, куда ежедневно приезжают десятки тысяч отдыхающих, расположена наливайка, возле которой постоянно находится соответствующий контингент людей.

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