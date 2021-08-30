Курортный сезон
Развитие сюжета: «Только есть и плакать»: россиянка описала свой отдых в Крыму ● Туристы не понимают севастопольцев ● Отдых в Крыму неожиданно подешевел ● Назван главный минус отдыха в сентябрьском Крыму ● Туристов возмутили евпаторийские «отели на воде»
Саки встречают туристов наливайкой и лежбищем пьянчуг
фото © соцсети
В крымском курортном городе Саки у городской автостанции, куда ежедневно приезжают десятки тысяч отдыхающих, расположена наливайка, возле которой постоянно находится соответствующий контингент людей.
Об этом в соцсетях сообщили местные жители.
Горожане призывают местную администрацию закрыть это место, так как оно пугает людей и может представлять опасность.
«Каждый день собираются, вот такие неадекватные персонажи. Там страшно ходить среди бела дня!», - написал автор поста, прикрепив соответствующую фотографию.
Другие пользователи согласились с автором и отметили, что опаснее всего там в вечернее и ночное время.
Ранее турист из Тольятти возмутился состоянием территории возле стелы на въезде в Севастополь. Памятник завален мусором, чувствуется сильный запах мочи.
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