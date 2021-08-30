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Происшествия

С самолета Москва - Симферополь сняли дебошира: дрался и кусался

08:16 понедельник, 30 августа 2021

В дежурную часть аэропорта Шереметьево доставили одного из пассажиров рейса Москва — Симферополь.

Мужчину сняли с самолета за неадекватное поведение. Задержанный 43-летний пассажир нецензурно выражался и скандалил. На замечания экипажа он реагировать отказывался. Со слов очевидцев, он бросался с кулаками на пассажиров и даже кого-то укусил.

Дебошира доставили в дежурную часть МВД. При проведении проверки признаки алкогольного опьянения выявлены не были.В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренным частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), пишет riafan.ru.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму закрыли пекарню, сказали, что булки вне закона. В Крыму в Симферопольском районе правоохранители накрыли цех по производству кондитерских изделий.

Власти Крыма похвастались, что нашли в Симферополе «кондитерский цех с нелегалами». Сотрудники полиции выявили цех по производству кондитерских изделий, в котором трудилось 25 нелегальных мигрантов.

В Крыму гражданина Украины посадили на 12,5 лет. За попытку сбыта крупной партии марихуаны 33-летнего жителя Украины приговорили к длительному сроку заключения в колонии строгого режима.

На въезде в Крыму у гражданина Украины изъяли 150 тысяч долларов. Пограничники на въезде в Крым задержали гражданина Украины, который пытался ввезти на полуостров более 150 тысяч долларов.

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