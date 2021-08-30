Происшествия
С самолета Москва - Симферополь сняли дебошира: дрался и кусался
В дежурную часть аэропорта Шереметьево доставили одного из пассажиров рейса Москва — Симферополь.
Мужчину сняли с самолета за неадекватное поведение. Задержанный 43-летний пассажир нецензурно выражался и скандалил. На замечания экипажа он реагировать отказывался. Со слов очевидцев, он бросался с кулаками на пассажиров и даже кого-то укусил.
Дебошира доставили в дежурную часть МВД. При проведении проверки признаки алкогольного опьянения выявлены не были.В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренным частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), пишет riafan.ru.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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