Власть
Прокуратура проверяет неготовую к учебному году школу под Севастополем
Опубликованная в соцсетях и СМИ информация стала поводом для проверки неготовой к началу учебного года школы №13 в поселке Кача, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.
Установлено, что в учебном учреждении не завершили капремонт системы отопления, хотя сделать это нужно до 31 августа.
Директора школы предупредили, что нельзя нарушать закон и проводить ремонтные работы во время занятий с учащимися.
Проведение ремонтных работ прокуратура взяла на контроль.
Несмотря на заявление властей о полной готовности всех школ Севастополя к учебному году, школа №13 в Каче еще находится на стадии ремонта. Оплатить его окончание предложили родителям, сообщила в соцсетях мама одного из учащихся. Вице-губернатор Игорь Михеев побывал в школе и убедился, что там продолжаются работы, хоть помещения к его приезду и попытались привести в порядок.
Ранее руководитель департамента образования Елена Богомолова доложила губернатору о том, что все школы региона полностью готовы к 1 сентября. Михеев заверил, что будет проведена проверка протоколов и действий комиссии, которая принимала результат работ в школе. Также, по его словам, буду предприняты все меры, чтобы школу успели подготовить к приему детей. При этом он не стал комментировать информацию о том, что родителей просили окончить ремонт за свой счет.
Напомним, что в школе №15 в Севастополе на средства родителей организовали хорошее освещение в классе, так как администрация учебного заведения не смогла обеспечить необходимые условия для обучения детей. Кроме того, в девяти школах города детей кормили с нарушениями – ученики второй смены вместо обеда с полдником получали завтрак.
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