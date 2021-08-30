Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.1
воздух +23
море +27

Общество

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 30 августа

00:23 понедельник, 30 августа 2021

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 30 августа.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - пожарная опасность (в западных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (в центральных районах высокая пожарная опасность (4 класс).), уровень опасности желтый, пожарная опасность (в центральных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс).), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 30, ночью от 20 до 22 градусов. Ветер восточный 14 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 87 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 24 до 31, ночью от 25 до 27 градусов. Ветер северный 11 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 73 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 27, ночью от 23 до 25 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 85 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 24 до 30, ночью от 24 до 25 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 67 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 25 до 29, ночью от 26 до 27 градусов. Ветер северо-восточный 23 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 65 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 29, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер восточный 24 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 77 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 31, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер восточный 19 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 91 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 31, ночью от 22 до 24 градусов. Ветер восточный 21 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 84 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 26, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер С 11 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 89 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 28, ночью около 22 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 84 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 23 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 25, в Евпатории - 25, на мысе Казантип в Азовском море - 26, в Керчи - 25, в Николаевке - 25, в Севастополе - 24, в Судаке - 26, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 26, в Ялте - 26 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 25, в Египте - 28, на Кипре - 29, в Одессе - 24, в Сочи - 27, в Турции - 29, в Хорватии - 26 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Погода в Крыму на 1 сентября: прогноз от ФОБОС. День знаний в Крыму не омрачится плохой погодой и осадками, на территории полуострова будет тепло и комфортно.

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 29 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 29 августа.

Прогноз погоды в Крыму на субботу 28 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 28 августа.

Дожди и похолодание ожидаются в Крыму 1 сентября. Понижение температуры воздуха и осадки ожидаются в Крыму в начале сентября.

Общество
Какой сегодня праздник 30 августа

Какой сегодня праздник 30 августа фото

Сегодня, 30 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Общество
Крыму прочат очередную погодную аномалию

Крыму прочат очередную погодную аномалию

В начале следующей недели температура воздуха на территории Крымского полуострова взлетит до аномально высоких отметок.

Происшествия
Чрезвычайная пожароопасность ожидается в Крыму в начале следующей недели

Чрезвычайная пожароопасность ожидается в Крыму в начале следующей недели

Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в западных и южных районах Крыма в начале следующей недели.

Главное за уик-энд

«Только много обещает»: симферопольцы об Аксенове

Пользователь Facebook Анжелика Пахомова задала в группе «Обращения к главе Крыма Аксенову С.В.» вопрос симферопольцам, спросив, произошло ли у кого-либо из людей чудо после обхода губернатором Сергеем Аксеновым и его «свитой» местных дворов.

вчера

Власть
Власти Крыма считают «неадекватными» цены на центральном рынке Керчи

Власти Крыма считают «неадекватными» цены на центральном рынке Керчи

Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк высказал недовольство ценами на центральном рынке Керчи.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации