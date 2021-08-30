Прогноз погоды в Крыму на понедельник 30 августа

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 30 августа.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - пожарная опасность (в западных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (в центральных районах высокая пожарная опасность (4 класс).), уровень опасности желтый, пожарная опасность (в центральных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс).), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 30, ночью от 20 до 22 градусов. Ветер восточный 14 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 87 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 24 до 31, ночью от 25 до 27 градусов. Ветер северный 11 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 73 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 27, ночью от 23 до 25 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 85 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 24 до 30, ночью от 24 до 25 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 67 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 25 до 29, ночью от 26 до 27 градусов. Ветер северо-восточный 23 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 65 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 29, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер восточный 24 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 77 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 31, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер восточный 19 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 91 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 31, ночью от 22 до 24 градусов. Ветер восточный 21 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 84 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 26, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер С 11 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 89 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 28, ночью около 22 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 84 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 23 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 25, в Евпатории - 25, на мысе Казантип в Азовском море - 26, в Керчи - 25, в Николаевке - 25, в Севастополе - 24, в Судаке - 26, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 26, в Ялте - 26 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 25, в Египте - 28, на Кипре - 29, в Одессе - 24, в Сочи - 27, в Турции - 29, в Хорватии - 26 градусов выше нуля.

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