Погорельцам в Ялте пообещали начать платить компенсации

Дом на Кривошты, 10 в Ялте, который пережил июньский потоп, а теперь еще и пожар, сейчас отключен от газа и электроснабжения.

Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

Сейчас специалисты обследуют его на предмет безопасности, чтобы люди как можно быстрее смогли вернуться в свои квартиры.

«Поквартирно собираем сведения о пострадавшем имуществе. На следующей неделе начнем выплачивать компенсации, и уже сейчас ищем возможность оперативно, до осенних дождей, помочь с ремонтом кровли», — добавила Павленко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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