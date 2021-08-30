Власть
Погорельцам в Ялте пообещали начать платить компенсации
Дом на Кривошты, 10 в Ялте, который пережил июньский потоп, а теперь еще и пожар, сейчас отключен от газа и электроснабжения.
Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.
Сейчас специалисты обследуют его на предмет безопасности, чтобы люди как можно быстрее смогли вернуться в свои квартиры.
«Поквартирно собираем сведения о пострадавшем имуществе. На следующей неделе начнем выплачивать компенсации, и уже сейчас ищем возможность оперативно, до осенних дождей, помочь с ремонтом кровли», — добавила Павленко.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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