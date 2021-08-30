Опасные вредители пожирают деревья в Севастополе и стращают горожан

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Севастополь заполонили насекомые, уничтожающие зеленые насаждения и заползающие в дома людей.

Об этом местные жители массово сообщают в соцсетях, публикуя соответствующие фото и видеозаписи.

Предположительно, речь идет о гусеницах американской белой бабочки – карантинном вредителе, который способен уничтожать большие объемы растений. Часть деревьев в городе уже стала добычей этих насекомых. Кроме того, по словам горожан, гусеницы заползают в дома и даже в квартиры, расположенные на 9 этаже.

Особенно много гусениц развелось во дворах у многоэтажных домов. Однако в ГБУ «Парки и скверы» заявили, что сотрудники учреждения обрабатывают только места общего пользования, а за придомовые территории ответственность несут управляющие компании.

По словам севастопольцев, ответственные службы «принимают заявки и ничего не делают».

«К сожалению, эти гусеницы, пока будет американская бабочка, сожрут все деревья, что уже по городу видно... Это еще та гадость!», - написала местная жительница Елена Ременец.

Отметим, что данное явление повторяется в Севастополе из года в год и каждый раз застает врасплох чиновников, ответственных за решение проблемы. В 2019 году деревья в городе массово превращались в «скелеты», состоящие лишь из веток, а в 2016 году в Камышовой бухте был введен карантин в связи с нашествием бабочки.

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