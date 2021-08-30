«Небесная тропа» на Ай-Петри может нарушить жизнь краснокнижных обитателей гор

фото © «Заповедный Крым»|ВКонтакте

На территории Ялтинского горно-лесного заповедника открылся экстремальный маршрут. Туристам предлагают пройти по открытым скальным обрывам, где традиционно гнездятся занесенные в Красную книгу Крыма дикие птицы.

Туристическая новинка под названием «Небесная тропа» может негативно повлиять на аборигенов плато Ай-Петри — белоголовых сипов.

«Такой мост, безусловно, представляет опасность для мест обитания птиц, особенно если близко расположен к ним. Помимо сипов, там есть и другие краснокнижные виды, например, сокол-сапсан. Птицы действительно могут улететь», — объяснил орнитолог, сотрудник Карадагской научной станции Михаил Бескаравайный.

В свою очередь доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Сергей Иванов добавил, что появившиеся настилы нарушили эстетику и привычный вид на скальные обрывы Ай-Петри.

«Все ж прекрасно видно с зубцов. Ничего ж нового там люди не увидят! Это погоня за экстримом», — поделился мнением собеседник ForPost.

При этом в компании FreeRight, которая построила этот маршрут, как и подвесные мосты к зубцам Ай-Петри, заверили , что аттракцион был согласован, а сами работы выполняла фирма, имеющая соответствующую лицензию.

«Мы решили сделать именно здесь, потому что вершина Ай-Петри — это туристический объект уже исторически. Мы только расширяем его рекреационно», — рассказал год назад руководитель FreeRight Анри Канунов.

Как сообщила в соцсетях дирекция ФГУП «Заповедный Крым», на чьей территории находится вершина, «Небесная тропа» тянется на 360 метров вдоль отвесной стены на высоте около 50 метров. По пути посетителям приходится преодолевать два подвесных моста длиной от 30 до 80 метров.

«Согласно результатам проведенных исследований, влияние виа ферраты на природные объекты и биоразнообразие плато минимальное», — отметили в заповеднике.

Там также добавили, что в случае чрезмерного количества желающих пощекотать нервы «режим эксплуатации может быть скорректирован вплоть до полного закрытия».

К слову, за проход над пропастью придется выложить две тысячи рублей.

В тексте использованы материалы: Форпост

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