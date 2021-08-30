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Происшествия

На «Тавриде» легковушка влетела в стоящую фуру, четверо в больнице

13:48 понедельник, 30 августа 2021

Четыре человека пострадали в результате дорожной аварии с участием легкового и грузового автомобилей на трассе «Таврида», по факту происшествия полиция проводит проверку.

Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД. ДТП произошло накануне днем в Белогорском районе.

По предварительной информации, водитель Toyota Carina не сориентировался в дорожной обстановке и врезался в стоящий на левой полосе поломанный грузовик.

«Водитель автомобиля Toyota, двигаясь со стороны Керчи в сторону Белогорска, не выбрал безопасную скорость движения, не учел интенсивность движения и допустил столкновение со стоящим из-за технической неисправности на левой полосе по ходу движения автомобилем Mercedes-Benz Actros с прицепом. В результате ДТП пострадали водитель и три пассажира легкового авто», - рассказали в ведомстве.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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