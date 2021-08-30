На части Камышового шоссе в Севастополе ввели ограничение «40»

На Камышовом шоссе – самом известном дорожном долгострое Севастополя – ввели скоростной режим 40 км/ч.

Соответствующие знаки установлены на повороте после Индустриального кольца (съезд на улицу Индустриальную).

При этом Камышовое шоссе практически готово. На участке от улицы Правды до Индустриального кольца установлены и работают светофоры, полностью нанесена разметка. Результат можно посмотреть на видео.

Как 16 августа написал в своем Instagram губернатор Севастополя Михаил Развожаев, к сентябрю, в основном, видимая часть будет закончена. Таким образом многолетние мытарства с этой стройкой, похоже, уйдут в прошлое.

Строительство Камышового шоссе в Севастополе доставило немало неудобств автомобилистам города. Финальная часть возведения была омрачена ограничениями, что вызвало возмущения водителей.

Напомним, изначально реконструкция Камышового шоссе, которое должно стать частью нового транспортного каркаса Севастополя, должна была закончиться к 31 мая 2019 года. Однако сроки строительства были сорваны.

После расторжения договора с первым подрядчиком «АДС-проект» и неудачных попыток найти нового исполнителя объект был передан ГБУ «Севавтодор». Подрядчик приступил к работам в конце ноября 2019 года, завершение объекта было оценено в 918 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Форпост

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