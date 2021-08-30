Крымские полицейские задержали серийного домушника

Злоумышленник проникал в квартиры многоэтажных домов в Феодосии, Ялте и Белогорске.

Убедившись, что хозяев нет дома, он вскрывал дверные замки с помощью отмычек и похищал ценные вещи – электронику, ювелирные изделия и деньги, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Домушника задержали в Феодосии по горячим следам после очередной кражи. При нем правоохранители нашли различные приспособления для вскрытия замков, а при обыске по месту жительства в Кореизе – часть украденных вещей.

«Следствие предполагает, что данный гражданин причастен к 5 квартирным кражам, совершенным с мая по август этого года. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказал официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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