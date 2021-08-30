Происшествия
Крымские полицейские задержали серийного домушника
Злоумышленник проникал в квартиры многоэтажных домов в Феодосии, Ялте и Белогорске.
Убедившись, что хозяев нет дома, он вскрывал дверные замки с помощью отмычек и похищал ценные вещи – электронику, ювелирные изделия и деньги, сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Домушника задержали в Феодосии по горячим следам после очередной кражи. При нем правоохранители нашли различные приспособления для вскрытия замков, а при обыске по месту жительства в Кореизе – часть украденных вещей.
«Следствие предполагает, что данный гражданин причастен к 5 квартирным кражам, совершенным с мая по август этого года. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказал официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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