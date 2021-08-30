Крымчане все чаще становятся жертвами недобросовестных кредиторов

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Последствия деятельности нелегальных кредиторов на финансовом рынке всем хорошо известны на примерах финансовых пирамид еще с 90-х годов. Уже тогда люди массово начали вкладывать в них деньги в погоне за быстрым и легким заработком.

Схема такого дохода проста и по сути своей с тех пор не изменилась: под видом выгодных инвестиционных проектов мошенники постоянно привлекают участников, которые вносят на общий счет средства и, в свою очередь, тоже привлекают новых людей, за счет чего пирамида и растет. При этом если на заре появления таких компаний отдельные вкладчики еще могли заработать, сейчас это исключено. Ежегодно люди теряют миллиарды рублей, связавшись с пирамидой и иными недобросовестными участниками финансового рынка. Как вовремя распознать схемы мошенников и не потерять средства? За первое полугодие текущего года в Крыму обнаружены 8 компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности. Такие организации могут выступать и «финансовыми пирамидами», и псевдоломбардами, и использовать иные нелегальные схемы дохода. - Мошенники пользуются недостаточной финансовой грамотностью граждан и предлагают им вложиться в проекты, якобы связанные с популярными темами и направлениями, например, привлекают средства в псевдокриптовалюты, - рассказывает управляющий Отделением по РК Банка России Ирина Яблучанская. - Злоумышленники общаются с потенциальными клиентами в социальных сетях и мессенджерах, демонстрируют логичные расчеты, предлагая «выгодное» инвестирование в сверхэффективное производство, криптовалюту и недвижимость, суперприбыльное строительство и сельское хозяйство и любые другие проекты. Следует насторожиться и следующими признаками нечестной игры: обещанием высокой доходности, значительно превышающей рыночную, наличием предварительных взносов как условия участия, предложением подарков за вступление и заявлениями об отсутствии рисков. Настоящая инвестиционная компания всегда предупредит об этом клиентов. К тому же инвестиции не застрахованы государством, это всегда риск, потери от которого вам никто не возместит. По словам экспертов, участились случаи организации так называемых комиссионных магазинов - клиентам выдают займы под залог движимого имущества. Например, предлагают заем под залог какой-то техники или драгоценностей. По сути такие компании осуществляют ломбардную деятельность, не имея на это разрешения. Поэтому сохранность вашей вещи на такой площадке никто не гарантирует - ее легко могут выставить на продажу. Как пример, в Симферополе по нескольким адресам существуют офисы компаний, именующих себя ломбардами / комиссионными магазинами. - Подобная схема псевдоломбардов может обернуться для граждан неограниченными штрафными процентами и потерей залога, - предупреждает Ирина Яблучанская. - Кроме того, если человек обращается в ломбард, то по закону у него есть право выкупить сданное в залог имущество в любой момент до его отчуждения как невостребованной вещи. Существует запрет на увеличение процентной ставки по займу, предусмотренной договором, запрет на ухудшение условий хранения заложенной вещи, а также взимания платы за ее хранение, обязанность страхования имущества ломбардом и прочее. На комиссионные магазины такие правила не распространяются, пишет mk.ru.

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