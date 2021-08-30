Отдых
Климатолог рассказал, каким будет бархатный сезон в Крыму
фото © travelcrimea.com
Бархатный сезон в Крыму стартует в первых числах сентября и продлится до октября.
Об этом сообщил климатолог, доцент Агротехнологической академии Крымского федерального университета Владимир Рябов.
«Исходя из многолетних данных и с учетом современных тенденций глобального потепления, в этом году нас ждет достаточно долгий бархатный сезон, который будет продолжаться весь сентябрь. Средняя температура воздуха в дневное время будет +24-27 градусов, в ночное – +17-18 градусов. Морская вода будет держаться теплой достаточно долго, ее температура в течение всего бархатного сезона будет в пределах +22-24 градусов», – рассказал Владимир Рябов.
По словам климатолога, осень в этом году ожидается сухой и теплой.
«Купальный сезон завершится в конце сентября, но погода останется теплой, существенных осадков не предвидится. Конечно, будут перепадать небольшие дожди, но не такого интенсивного характера, как они были летом. Чрезвычайной ситуации они не создадут, и вообще количество осадков осенью будет меньше нормы», – добавил Владимир Рябов.
Как отмечает специалист, такая осенняя погода протянется с постепенным понижением температуры практически до конца года.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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