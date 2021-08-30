Общество
Какой сегодня праздник 30 августа
фото © pixabay.com
Сегодня, 30 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День Республики Татарстан
Фото putidorogi-nn.ru
30 августа жители республики Татарстан празднуют рождение своей государственности — День образования Республики. В этот день в 1990 году Верховный Совет республики принял декларацию о государственном суверенитете Татарской ССР.
Столица Республики — город Казань.
День Республики Татарстан — всенародный праздник в регионе. В этот день президент республики традиционно обращается к гражданам с поздравлениями. Города и села региона приобретают торжественный, праздничный облик. Жители Татарстана, независимо от своей национальной принадлежности, выходят на уличные гуляния и участвуют в массовых мероприятиях. Торжества в городах завершаются вечерним праздничным салютом. В кафе и ресторанах городов подаются национальные блюда татарской кухни, которая за длинную историю не утратила своей уникальности. Народ бережно хранит рецепты национальных блюд, передавая их из поколения в поколение.
Международный день жертв насильственных исчезновений (International Day of the Victims of Enforced Disappearances)
Генеральная ассамблея ООН в 2010 году выразила в своей резолюции серьезную обеспокоенность тем, что в мире растет количество насильственных исчезновений людей. В эту категорию включаются аресты, задержания и похищения. Той же резолюцией (A/RES/65/209) Генеральная ассамблея объявила 30 августа Международным днем жертв насильственных исчезновений (International Day of the Victims of Enforced Disappearances).
Насильственные исчезновения вошли в стратегию насаждения атмосферы террора и, по мнению экспертов Генеральной ассамблеи ООН, превратились в глобальную проблему. Прежде подобные случаи ассоциировались с диктаторскими режимами, но сегодня они происходят в самых разных ситуациях, особенно при внутренних конфликтах как средство политического подавления оппонентов.
Проблемой насильственных исчезновений плотно занимается организация Amnesty International. Традиционно в этот день она обращается к правительствам стран с призывом предпринять все возможные шаги, направленные на искоренение такой практики.
Вдовьи помочи (День Мирона)
Народный праздник «Мирон Ветрогон» отмечается 30 августа (по старому стилю - 17 августа). В этот день православной церковью чтится память святого Мирона, служившего пресвитером в Ахаии. Другие названия праздника: «Мирон», «Вдовьи помочи». Не следует путать день Мирона Ветрогона 30 августа с Мироном Ветрогоном (ранним), отмечаемым в память о святителе Мироне Критском 21 августа.
Также сегодня, 30 августа, отмечают такие праздники:
- День памяти преподобного Фантина чудотворца
- День Конституции Казахстана
- День рождения электрического пылесоса
- День рождения компакт-кассеты
- День доставленных посылок
- День пляжа (National Beach Day) в США
- День Франкенштейна (Frankenstein Day) в США
- День поджаренного зефира (National Toasted Marshmallow Day) в США
- День победы в Турции, Северном Кипре
- День святой Розы Лимской в Перу
- День архивиста Кыргызстана
- День Конституции Островов Теркс и Кайкос
- День всенародного референдума в Восточном Тиморе
Сегодня именины празднуют: Юлиания, Евтихиан, Павел, Филипп, Мирон, Левкий, Коронат, Алипий, Роза, Киприан (Куприан), Патрокл, Стратон, Фирс.
Что происходило 30 августа в прошлые годы
1700 - Россия вступила в Великую Северную войну против Швеции на стороне Северного союза: главной целью русских было получить выход к Балтийскому морю.
1829 - в Москве (Россия) заложена каменная Триумфальная арка, в честь победы русского оружия над войсками Наполеона в Великой Отечественной войне.
1873 - открыта Земля Франца-Иосифа (архипелаг в Северном Ледовитом океане).
1918 - революционерка Фанни Каплан осуществила покушение на жизнь Ленина.
1918 - революционер, большевик Моисей Урицкий был убит террористом Леонидом Каннегисером.
1937 - лидер украинских боротьбистов (Украинская партия социалистов-революционеров) Панас Любченко застрелил себя и свою жену в знак протеста против развития «культа личности» в СССР.
1963 - политические руководители СССР и США установили телефонную связь между собойзнаменитая «горячая линия», это было сделано с целью уменьшения риска случайной ядерной войны.
1967 - начался судебный процесс над В. К. Буковским (основатель диссидентского движения в СССР, общественный деятель).
1973 - в Кении (Африка) была запрещена охота на слонов.
1995 - свой «день рождения» празднует браузер Opera (программа для работы в интернете).
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 30 августа. Какие праздники будут завтра?
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму устроили танцы с танками. На форуме Армия-2021 в Севастополе три танка «станцевали вальс» рядом с бегающими танцовщицами.
Какой сегодня праздник 28 августа. Сегодня, 28 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Блогер устроил в Крыму переполох с флагом Украины. Популярный украинский блогер Антон Мурафа поздравил из Крыма Украину с Днем независимости.
Крымчанка решила продать свою школьную золотую медаль - очень дорого. Жительница Крыма решила обратить школьные успехи в солидный капитал – в прямом смысле.
Какой сегодня праздник 30 августа фото
Сегодня, 30 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Крыму прочат очередную погодную аномалию
В начале следующей недели температура воздуха на территории Крымского полуострова взлетит до аномально высоких отметок.
Чрезвычайная пожароопасность ожидается в Крыму в начале следующей недели
Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в западных и южных районах Крыма в начале следующей недели.
«Только много обещает»: симферопольцы об Аксенове
Пользователь Facebook Анжелика Пахомова задала в группе «Обращения к главе Крыма Аксенову С.В.» вопрос симферопольцам, спросив, произошло ли у кого-либо из людей чудо после обхода губернатором Сергеем Аксеновым и его «свитой» местных дворов.
вчера
Крыму прочат очередную погодную аномалию
3 часа назад
Страшнейший американский аллерген захватил Крым
7 часов назад
Власти Крыма считают «неадекватными» цены на центральном рынке Керчи
Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк высказал недовольство ценами на центральном рынке Керчи.