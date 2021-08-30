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Общество

Какой сегодня праздник 30 августа

00:03 понедельник, 30 августа 2021
Какой сегодня праздник 30 августа

фото © pixabay.com

Сегодня, 30 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День Республики Татарстан

Фото putidorogi-nn.ru

30 августа жители республики Татарстан празднуют рождение своей государственности — День образования Республики. В этот день в 1990 году Верховный Совет республики принял декларацию о государственном суверенитете Татарской ССР.

Столица Республики — город Казань.

День Республики Татарстан — всенародный праздник в регионе. В этот день президент республики традиционно обращается к гражданам с поздравлениями. Города и села региона приобретают торжественный, праздничный облик. Жители Татарстана, независимо от своей национальной принадлежности, выходят на уличные гуляния и участвуют в массовых мероприятиях. Торжества в городах завершаются вечерним праздничным салютом. В кафе и ресторанах городов подаются национальные блюда татарской кухни, которая за длинную историю не утратила своей уникальности. Народ бережно хранит рецепты национальных блюд, передавая их из поколения в поколение.

Международный день жертв насильственных исчезновений (International Day of the Victims of Enforced Disappearances)

Генеральная ассамблея ООН в 2010 году выразила в своей резолюции серьезную обеспокоенность тем, что в мире растет количество насильственных исчезновений людей. В эту категорию включаются аресты, задержания и похищения. Той же резолюцией (A/RES/65/209) Генеральная ассамблея объявила 30 августа Международным днем жертв насильственных исчезновений (International Day of the Victims of Enforced Disappearances).

Насильственные исчезновения вошли в стратегию насаждения атмосферы террора и, по мнению экспертов Генеральной ассамблеи ООН, превратились в глобальную проблему. Прежде подобные случаи ассоциировались с диктаторскими режимами, но сегодня они происходят в самых разных ситуациях, особенно при внутренних конфликтах как средство политического подавления оппонентов.

Проблемой насильственных исчезновений плотно занимается организация Amnesty International. Традиционно в этот день она обращается к правительствам стран с призывом предпринять все возможные шаги, направленные на искоренение такой практики.

Вдовьи помочи (День Мирона)

Народный праздник «Мирон Ветрогон» отмечается 30 августа (по старому стилю - 17 августа). В этот день православной церковью чтится память святого Мирона, служившего пресвитером в Ахаии. Другие названия праздника: «Мирон», «Вдовьи помочи». Не следует путать день Мирона Ветрогона 30 августа с Мироном Ветрогоном (ранним), отмечаемым в память о святителе Мироне Критском 21 августа.

Также сегодня, 30 августа, отмечают такие праздники:

- День памяти преподобного Фантина чудотворца

- День Конституции Казахстана

- День рождения электрического пылесоса

- День рождения компакт-кассеты

- День доставленных посылок

- День пляжа (National Beach Day) в США

- День Франкенштейна (Frankenstein Day) в США

- День поджаренного зефира (National Toasted Marshmallow Day) в США

- День победы в Турции, Северном Кипре

- День святой Розы Лимской в Перу

- День архивиста Кыргызстана

- День Конституции Островов Теркс и Кайкос

- День всенародного референдума в Восточном Тиморе

Сегодня именины празднуют: Юлиания, Евтихиан, Павел, Филипп, Мирон, Левкий, Коронат, Алипий, Роза, Киприан (Куприан), Патрокл, Стратон, Фирс.

Что происходило 30 августа в прошлые годы

1700 - Россия вступила в Великую Северную войну против Швеции на стороне Северного союза: главной целью русских было получить выход к Балтийскому морю.

1829 - в Москве (Россия) заложена каменная Триумфальная арка, в честь победы русского оружия над войсками Наполеона в Великой Отечественной войне.

1873 - открыта Земля Франца-Иосифа (архипелаг в Северном Ледовитом океане).

1918 - революционерка Фанни Каплан осуществила покушение на жизнь Ленина.

1918 - революционер, большевик Моисей Урицкий был убит террористом Леонидом Каннегисером.

1937 - лидер украинских боротьбистов (Украинская партия социалистов-революционеров) Панас Любченко застрелил себя и свою жену в знак протеста против развития «культа личности» в СССР.

1963 - политические руководители СССР и США установили телефонную связь между собойзнаменитая «горячая линия», это было сделано с целью уменьшения риска случайной ядерной войны.

1967 - начался судебный процесс над В. К. Буковским (основатель диссидентского движения в СССР, общественный деятель).

1973 - в Кении (Африка) была запрещена охота на слонов.

1995 - свой «день рождения» празднует браузер Opera (программа для работы в интернете).

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 30 августа. Какие праздники будут завтра?

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