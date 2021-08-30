Общество
Как пережить лето: жителям Крыма дали совет
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Как пережить стресс, связанный с уходом лета, и не впасть в депрессию, рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Юлия Евдокимова.
Она предупреждает, что в последние дни августа, как и в случае с любыми переменами, которые мы «не заказывали», придется пройти все стадии «борьбы за лето» — отрицание, гнев, торг, депрессию и смирение.
«Для крымчан лето начинается с отъездом отдыхающих» — отрицаем мы его календарное окончание и ждем бархатный сезон, «бабье лето». Гневаемся, что с летом заканчивается отпуск, начинается школа у детей, поэтому времени на отдых почти не остается. Торгуемся и собираем лето в копилку — все, что дарило нам приятные эмоции и напоминает нам о лете. Камешки, звук лета в ракушке, фотографию моря, веточку лаванды», — объясняет Евдокимова.
Остается смириться с тем, что осень придет неизбежно, искать радость в зимних праздниках, февральских окнах, а также начинать строить планы на будущее лето.
«Главное, помнить, что лето — это свет, яркие краски, тепло, вкус фруктов и морских продуктов. Поэтому делаем свой дом ярче, теплее, наполняем его вкусом и красками лета. К нам наше лето обязательно придет», — заключила психолог.
В тексте использованы материалы: Форпост
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