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К следующему лету в Крыму обещают создать сеть зарядок для электромобилей
Власти Крыма намерены к следующему летнему туристическому сезону оборудовать на курортах полуострова сеть заправочных станций для электромобилей, сообщила министр финансов региона Ирина Кивико.
«Предполагается, что заправочные станции нужно оборудовать в курортных городах и поселках на оборудованных стоянках из расчета одна заправочная станция на три-четыре парковочных места. Сеть таких станций должна появиться в республике уже к летнему курортному сезону 2022 года. Радиус охвата составит не менее 70 км. Это будет удобно для авто с запасом хода до 100 км», - сказала Кивико.
Она отметила, что такие станции открываются и на трассе «Таврида». «Заправочными станциями смогут воспользоваться как туристы, передвигающиеся на электромобилях, так и водители другой электротехники, поскольку нет смысла делить зарядные станции для использования теми или иными категориями пользователей», - отметила Кивико.
В целом, по словам вице-премьера, в регионе установлена 41 зарядная станция, из них семь - быстрых. Профессиональных, то есть зарядных станций, используемых в коммерческих целях - 23. Станции установлены в Симферополе и Симферопольском районе, в Алуште, Ялте, Судаке, Коктебеле, Евпатории, Керчи, Бахчисарайском районе и Феодосии, пишет ТАСС.
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