Власть
Что нового ждет школьников в этом учебном году
фото © Новости Крыма
Через неделю в школы придут около 17 миллионов школьников, из них 2 миллиона сядут за парты впервые. Каким будет учебный год?
Самое главное: новый учебный год в российских школах начнется в очном формате. Министр просвещения Сергей Кравцов заверил: никакой удаленки не предполагается, в каждом регионе отработаны меры по защите здоровья.
Принудительная вакцинация учителей и школьников недопустима. Здесь тоже есть «резюме» от министра Кравцова. Кроме того, никаких санкций за отказ от прививки тоже быть не должно.
В новом учебном году во всех школах страны появятся новые программы воспитания. Они помогут ребятам гармонично войти в жизнь современного российского общества. Воспитание и раньше упоминалось в ФЗ «Об образовании в РФ». Но без какой-либо конкретики. Поэтому многие школы писали свои воспитательные программы, по сути, «для галочки». Теперь же минпросвещения разработало удобную «шпаргалку» - примерную программу, которая работает по принципу «конструктора». Здесь и социальные школьные проекты, и дискуссионные площадки, и спортивные праздники, и «капустники», театры, музеи, выставки. Особая роль - у классных руководителей: классные часы, совместные игры, поддержка ребенка в трудных ситуациях... Школа может самостоятельно выбрать именно то, что нужно ей, а от ненужного отказаться. Важно: никаких оценок «по воспитанию» не будет.
С сентября 2021 года в 10 пилотных регионах приступят к работе советники директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями. Кто они? Самые активные молодые педагоги, студенты педвузов - те, кому действительно интересно работать с детьми. По сути, это новое поколение вожатых. Они уже прошли специальную «школу» в «Артеке». Вся внеурочная активность - кружки секции, театры - теперь в «компетенции» советников. А в целом советник по воспитанию - человек, который поможет ребенку выбрать свою траекторию в жизни.
Еще одна «новинка»: минпросвещения начинает программу создания профильных психолого-педагогических классов в школах. В планах - открытие 5 тысяч таких классов для подготовки будущих учителей уже со школьной скамьи.
Ребятам будут рассказывать о профессии педагога, об учительских ценностях, о престиже профессии учителя.
Братья и сестры смогут учиться в одной школе независимо от прописки. Подписан закон, который вносит поправки во второй пункт 54-й статьи Семейного кодекса РФ. До сих пор право преимущественного приема в школы и детсады имели дети, «проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства». А если нет?
До сих пор, несмотря на явное родство, детей в таком случае могли зачислить в разные школы. Теперь станет легче: брат пойдет за сестрой в любом случае. Приоритет - родственные связи.
В тексте использованы материалы: Форпост
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