Более 35 гектаров сухой травы выгорело в Крыму за минувшие выходные

Крымские спасатели за минувшие выходные потушили три пожара общей площадью свыше 35 гектаров, произошедших на открытых территориях в Симферопольском и Бахчисарайском районах.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

«28 августа 2021 года в 15.20 (спасатели) выехали в село Скворцово Симферопольского района по сигналу о загорании сухой травы, – говорится в сообщении. – По прибытии было установлено, что на открытой территории горит сухая растительность. Площадь пожара составляет 30 га. Совместными усилиями с огнем боролись почти четыре часа. Пострадавших нет».

29 августа днем поступило сообщение о пожаре в селе Шевченково Бахчисарайского района. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит сухая трава и кустарник, огонь быстро распространяется из-за сильного ветра.

«Высота огня местами достигала 2 метров. Площадь составляет 5 га, – добавили в МЧС. – С помощью специализированной техники, а также ранцев «Ермак» огонь был оперативно локализован. Однако его полная ликвидация заняла почти два часа. Пострадавших нет».

Также накануне спасатели ликвидировали возгорание камыша возле села Родниковое Симферопольского района. Площадь пожара составила 800 кв. метров. Огонь ликвидирован в течение двух часов. Пострадавших нет.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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