Общество
Живописный пляж в Крыму заливает неизвестными нечистотами
фото © kurpaty.ru
Где утечка и кто виновник загрязнения моря — остается загадкой.
«Золотой пляж», расположенный в престижной части Южного берега Крыма — рядом с Ливадийским дворцом, прямо сейчас заливает нечистотами. Об этом сообщили в санатории «Курпаты», который находится над пляжем.
Отметим, что на пляж, ранее возглавлявший рейтинг самых чистых на ЮБК, зловонная вода неизвестного происхождения сливается регулярно. Об этом свидетельствуют жалобы местных жителей в соцсетях. Возмущенные сообщения люди подкрепляют фото и видео.
«Легендарный «Золотой пляж», одно из немногих в Ялте мест, куда можно подъехать машиной, пользуется большой популярностью, особенно в выходные дни. Однако на пляж вытекает вода, которая по запаху и цвету больше напоминает канализационный сток, все это образовывается в огромную, грязную лужу и, соответственно, попадает в море», — написала подписчица группы «Черный список Крым|Симферополь|Севастополь» в соцсети «ВКонтакте».
По словам автора сообщения, зловонный запах разлетается по всей округе, но люди все равно продолжают посещать пляж и даже располагаются рядом с этой лужей.
Вот и сегодня вода продолжает просачиваться на пляж. СМИ обратились за разъяснением ситуации в ГУП РК «Воды Крыма» и Водоканал Южного берега Крыма. В организациях нам ответили, что звонок в аварийную службу действительно поступал минувшей ночью. Сообщалось об утечке воды. Однако в организации не стали комментировать, где именно случился прорыв и какого качества вода стекает с гор прямиком в море.
«В районе санатория «Курпаты» канализационных сетей, стоявших на балансе Водоканала ЮБК, нет», — ответили нам на госпредприятии.
В администрации Ялты комментировать утечку воды без официального запроса отказались.
В самом санатории «Курпаты» о прорыве знают, однако уверены, что причина утечки воды находится чуть выше на горе — в санатории «Горном».
«Вода сейчас течет прямо по дороге возле нашего санатория, и течет она сверху — из санатория «Горный». Так что вода не наша, нечистоты, которые собираются регулярно на пляже, тоже не наши», — заверили в «Курпатах».
В администрации санатория «Горный» подтвердили, что прорыв воды действительно был — еще вчера. Об этом персоналу сообщили отдыхающие близлежащих мест размещения. Однако и в «Горном» заверили, что «потоп» — не их вина.
«Мы вчера все проверили — слива в море нет вообще никакого», — сказали там.
Таким образом, выяснить, где же находится источник загрязнения, не удалось.
В тексте использованы материалы: Форпост
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Живописный пляж в Крыму заливает неизвестными нечистотами фото
Где утечка и кто виновник загрязнения моря — остается загадкой.
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