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Власть

Все учреждения образования Ялты будут в новом учебном году под специализированной охраной

08:12 вторник, 3 августа 2021
Ялта

Власти Ялты заключат контракты на обеспечение специализированной охраны во всех учреждениях образования городского округа.

Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

«Заключаем контракты – в новом учебном году во всех школах и детсадах будет работать специализированная охрана, на этот счет была масса обращений и просьб», – написала она.

При этом Павленко напомнила, что в конце прошлой недели депутаты Ялтинского городского совета утвердили выделение 14,4 млн рублей на охрану учреждений образования.

В качестве примера глава администрации привела детский сад №31 в Гаспре. «Проверили работу «тревожной» кнопки и системы пожарной сигнализации – все работает. Реакция молниеносная!» – отметила она.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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