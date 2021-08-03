Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.0
воздух +30
море +26

Происшествия

Власти проверят информацию об избиении ребенка-инвалида в Севастополе

Следователи начали проверку сведений из социальных сетей о причинении побоев девочке-инвалиду в Севастополе.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«В ходе мониторинга интернет-пространства сотрудниками главного следственного управления было выявлено видео, на котором во время прогулки на улице Репина города Севастополя женщина, сопровождающая ребенка-инвалида на коляске, обращается с ней в грубой форме, применяя силу», – сообщила Постнова.

Руководитель ГСУ СК по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил незамедлительно организовать всестороннюю проверку и выяснить все обстоятельства. Проверку будет проводить Севастопольский межрайонный следственный отдел.

«В ходе проверки будет дана принципиальная правовая оценка действиям данной гражданки, в целом проверена обстановка в семье, где проживает ребенок-инвалид, оказание ему помощи и содействия со стороны социальных и контролирующих служб», – уточнила Постнова.

Ролик, запечатлевший, как женщина бьет инвалида, опубликовали в соцсетях накануне. Авторы видео предположили, что причина избиения в том, что девочка не могла удержать ноги на подножке, они падали и тормозили коляску. При этом очевидцы сделали женщине замечание, которое она проигнорировала.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Избил и зарезал: суд вынес приговор убийце инвалида в Крыму. Кировский районный суд Крыма приговорил местного жителя в девяти годам лишения свободы за убийство инвалида, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

В России разрешат коллекторам взыскивать долги за ЖКХ. Минэкономразвития поддержал инициативу Минстроя об отказе от запрета работы коллекторов в коммунальной сфере.

Прокуратура выяснит обстоятельства отравления троих детей угарным газом. Прокуратура Севастополя после отравления троих детей угарным газом начала проверку на предмет законности установки газового оборудования.

В Крыму хотят создать сквер «крымского «Беркута». В Симферополе планируется создать сквер «Крымского Беркута».

Общество
Живописный пляж в Крыму заливает неизвестными нечистотами

Живописный пляж в Крыму заливает неизвестными нечистотами фото

Где утечка и кто виновник загрязнения моря — остается загадкой.

Власть
«С детства на зубах»: Зеленский рассказал о крымских рапанах

«С детства на зубах»: Зеленский рассказал о крымских рапанах

Президент Украины Владимир Зеленский помнит скрип крымского песка в мясе крымских рапанов со времен своего детства.

Происшествия
Учительница из скандальной крымской школы погибла в ДТП

Учительница из скандальной крымской школы погибла в ДТП фото

В Крыму в результате ДТП погибла учительница скандальной школы в Керчи, где нескольких педагогов уволили после выпускного.

Актуальные темы

«Туристы или жизнь?» Как коронавирус наступает на Крым

Власти Крыма фиксируют очередную вспышку коронавируса на полуострове. Официальная статистика заболеваемости в Крыму растет уже несколько недель подряд и бьет все рекорды по сравнению с прошлым годом.

1 августа

Курортный сезон
Туристам рассказали, почему в море нужно купаться не меньше 10 минут

Туристам рассказали, почему в море нужно купаться не меньше 10 минут

Путешественник с семьей приехал на косу Беляус в Крыму и попал в период, когда вода в море была ледяной, при этом воздух раскалялся до +30 градусов. Дул жаркий обжигающий ветер, отчего вода на контрасте казалась еще холоднее.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации