Происшествия
Власти проверят информацию об избиении ребенка-инвалида в Севастополе
Следователи начали проверку сведений из социальных сетей о причинении побоев девочке-инвалиду в Севастополе.
Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
«В ходе мониторинга интернет-пространства сотрудниками главного следственного управления было выявлено видео, на котором во время прогулки на улице Репина города Севастополя женщина, сопровождающая ребенка-инвалида на коляске, обращается с ней в грубой форме, применяя силу», – сообщила Постнова.
Руководитель ГСУ СК по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил незамедлительно организовать всестороннюю проверку и выяснить все обстоятельства. Проверку будет проводить Севастопольский межрайонный следственный отдел.
«В ходе проверки будет дана принципиальная правовая оценка действиям данной гражданки, в целом проверена обстановка в семье, где проживает ребенок-инвалид, оказание ему помощи и содействия со стороны социальных и контролирующих служб», – уточнила Постнова.
Ролик, запечатлевший, как женщина бьет инвалида, опубликовали в соцсетях накануне. Авторы видео предположили, что причина избиения в том, что девочка не могла удержать ноги на подножке, они падали и тормозили коляску. При этом очевидцы сделали женщине замечание, которое она проигнорировала.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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