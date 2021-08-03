В Ялте полиция вернула деньги местному жителю, забывшему в банкомате карту

В отделение полиции обратился местный житель, который сообщил, что по невнимательности оставил банковскую карту в банкомате, чем и воспользовался неизвестный.

В результате со счета заявителя оказалось списано 23 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

По горячим следам правоохранители задержали 24-летнего жителя пригорода Ялты. Как пояснил молодой человек, забытую банковскую карту он увидел случайно и решил потратить находившиеся на ней деньги на личные нужды.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 6 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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