Власть
В Ялте брошенные на улицах автомобили эвакуируют на спецплощадку
В администрацию Ялты поступают жалобы на брошенные на обочинах дорог автомобили.
Они не только портят внешний вид города, но и затрудняют проезд спец.транспорта и создают аварийные ситуации.
«Формируем список улиц и дворов, где есть этот транспорт. Сведения собирают управляющие компании и ДЖКХ. Прошу также помощи ялтинцев. Присылайте информацию с указанием местонахождения брошенного авто, его марки, номеров (если есть), фото. А владельцев таких машин призываю самим убрать их с улиц города. Иначе эвакуируем на спецплощадку для бесхозного транспорта, при этом расходы будут взысканы с собственников, а доходы от реализации от утилизированного имущества поступят в муниципальный бюджет», — написала на своей странице в Facebook глава администрации Ялты Янина Павленко.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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