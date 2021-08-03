В Симферополе задержали двоих грабителей, силой отбиравших мобильные телефоны

В отделение полиции обратилась 82-летня жительница Симферополя, которая рассказала, как неизвестный ей мужчина на улице сначала ударил ее, а затем выхватил телефон и скрылся в направлении лесополосы.

По горячим следам правоохранители задержали 54-летнего местного жителя, против которого возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Во втором случае к сотрудникам патрульно-постовой службы обратился еще один потерпевший. Он рассказал правоохранителям, что неизвестный убежал, выхватив из рук мобильный телефон. Отрабатывая это заявления, полиция задержала 33-летнего симферопольца.

Сейчас в отношении задержанных возбуждены уголовные дела, санкции по которым могут составить до 7 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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