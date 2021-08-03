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Власть

В Симферополе нашли «серые зоны», которые никто не хочет убирать

Глава Симферополя Валентин Демидов проверил санитарное состояние города, сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

По его словам, процесс организации покоса, а также уборки мусора проверили как в центе крымской столицы, так и в спальных районах.

— Посмотрели вместе с руководителями всех предприятий, которые должны отвечать за качество уборки и содержание города, – сообщил Демидов.

Он также добавил, что в городе нашили несколько «серых зон», которые ни за кем не закреплены, поэтому на них уборка проводится не постоянно, либо не проводится совсем. Градоначальник распорядился установить, где чья территория, а также регулярно следить за своевременным и качественным ее содержанием, пишет «КП-Крым».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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