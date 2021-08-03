Власть
В Симферополе на улице Титова появится парковочная зона
Парковку автомобилей с отдельными местами для инвалидов планируется организовать на улице Титова в Симферополе.
Этот вопрос, по данным городской администрации, обсуждался на очередном заседании муниципальной комиссии по вопросам безопасности дорожного движения.
«В текущем году по улице Титова будет проводиться капитальный ремонт, в рамках которого будет обустраиваться полноценная парковочная зона в соответствии с действующим законодательством. То есть, на ней также будут предусмотрены места для инвалидов», - сообщила начальник управления транспорта и связи Анастасия Волкова.
По ее словам, на данный момент проводятся проектно-изыскательские работы.
Также планируется размещение на улице Титова остановки общественного транспорта в комплексе с остановочным павильоном.
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