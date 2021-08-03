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Здоровье

В Севастополе удивились статистике психических заболеваний

Севастополь вновь стал «антилидером», на этот раз — по числу на 100 тысяч населения зарегистрированных в 2020 году пациентов с диагнозом «психические расстройства, связанные с употреблением алкоголя + синдром зависимости от алкоголя».

Однако в Севастополе эти данные вызвали удивление.

РИА Новости ссылается на статистический сборник Минздрава РФ. Согласно озвученной им информации, за 2020 год в стране было зарегистрировано почти 1,2 миллиона психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя и синдромом зависимости от алкоголя. Меньше всего их было зафиксировано в Чукотском и Ненецком автономных округах и Сахалинской области. А вот максимальное число на 100 тысяч населения, утверждает РИА Новости, пришлось на долю Дагестана, Чечни и Севастополя.

В Севастопольском наркологическом диспансере, куда мы обратились за комментариями по поводу причин прискорбного «антилидерства», этой информации удивились.

«В прошлом году у нас заболеваемость составила 373 человека на 100 тысяч населения, и это низкий показатель. И вновь выявленных — 254 человека», — сообщили нам, добавив, что считать ситуацию плохой нет никаких оснований.

В тексте использованы материалы: Форпост

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