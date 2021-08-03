В Крыму задержали организаторов ячейки «Свидетелей Иеговы»

Сотрудники ФСБ и МВД в Крыму пресекли деятельность ялтинской ячейки запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы».

Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

По данным ведомства, четверо жителей Ялты с июля 2017 по март 2021 года продолжали организацию подпольной деятельности местной ячейки «Свидетелей Иеговы», несмотря на решение Верховного суда РФ от 2017 года о запрете данной организации. «В частности, подозреваемые проводили пропагандистские собрания и распределяли деньги на нужды общины», говорится в сообщении.

В отношении организаторов ранее органами следствия было возбуждены и расследуется уголовные дела по статье» Финансирование экстремистской деятельности». По обеим статьям УК РФ мужчинам в настоящее время предъявлены обвинения.

Одного из организаторов ячейки задержали накануне, суд поместил его под домашний арест. Аналогичная мера пресечения продлена второму организатору, который был задержан в марте. Местонахождение еще двоих фигурантов устанавливается.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялте полиция вернула деньги местному жителю, забывшему в банкомате карту. В отделение полиции обратился местный житель, который сообщил, что по невнимательности оставил банковскую карту в банкомате, чем и воспользовался неизвестный.

Избил и зарезал: суд вынес приговор убийце инвалида в Крыму. Кировский районный суд Крыма приговорил местного жителя в девяти годам лишения свободы за убийство инвалида, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

В России разрешат коллекторам взыскивать долги за ЖКХ. Минэкономразвития поддержал инициативу Минстроя об отказе от запрета работы коллекторов в коммунальной сфере.

Прокуратура выяснит обстоятельства отравления троих детей угарным газом. Прокуратура Севастополя после отравления троих детей угарным газом начала проверку на предмет законности установки газового оборудования.