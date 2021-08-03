Власть
В Крыму задержали организаторов ячейки «Свидетелей Иеговы»
Сотрудники ФСБ и МВД в Крыму пресекли деятельность ялтинской ячейки запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы».
Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, четверо жителей Ялты с июля 2017 по март 2021 года продолжали организацию подпольной деятельности местной ячейки «Свидетелей Иеговы», несмотря на решение Верховного суда РФ от 2017 года о запрете данной организации. «В частности, подозреваемые проводили пропагандистские собрания и распределяли деньги на нужды общины», говорится в сообщении.
В отношении организаторов ранее органами следствия было возбуждены и расследуется уголовные дела по статье» Финансирование экстремистской деятельности». По обеим статьям УК РФ мужчинам в настоящее время предъявлены обвинения.
Одного из организаторов ячейки задержали накануне, суд поместил его под домашний арест. Аналогичная мера пресечения продлена второму организатору, который был задержан в марте. Местонахождение еще двоих фигурантов устанавливается.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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