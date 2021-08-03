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Происшествия

В Крыму отец с сыном пойдут под суд за незаконный осетровый бизнес

16:44 вторник, 3 августа 2021

Трое жителей Раздольненского района сядут на скамью подсудимых за незаконную добычу осетра и торговлю черной икрой.

Материалы расследованного уголовного дела направлены в прокуратуру, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю.

Незаконный бизнес троица – отец, сын и подельник – организовали еще в 2019 году. Сначала они незаконно добывали в Черном море осетра (вид занесен в Красную книгу РФ – ред.), затем разделывали, фасовали осетровую икру по банкам и продавали в розницу. Каждый в группе выполнял свою оговоренную часть работы, причем в обязанности сына, работавшего в то время опером в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Раздольненскому району, входило «крышевать» отцовский бизнес и следить за тем, чтобы «черное золото» сбывалось без проволочек.

«Участники группы были задержаны в июле 2020 года в ходе спецоперации, проведенной силами <…> МВД по Республике Крым, УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, при содействии спецподразделения Росгвардии ОМОН «Беркут». В багажнике автомобиля подозреваемого были обнаружены банки с икрой, подготовленные для продажи. Также зафиксирован факт дачи взятки одним из подозреваемых сотруднику правоохранительных органов с целью избежания ответственности», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время обыска по месту жительства правоохранители также нашли замороженную осетрину, подготовленную к продаже икру, сети и мобильные телефоны с фотографиями разделки рыбы. Выяснилось, что кроме осетра браконьеры промышляли и морским коньком.

В итоге, добытчики получили на троих статьи о незаконной добыче, приобретении, хранении, перевозке и продаже особо ценных водных биоресурсов, охраняемых Красной книгой России и международными договорами и  их производных по предварительному сговору, а также о даче взятки в значительном размере.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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