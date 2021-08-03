Власть
В Крыму контрактника отправили в колонию за любовь к морю
фото © Новый день
В Севастополе вынесен приговор ефрейтору, сбежавшему со службы в Крым.
Как сообщили в военном следственном управлении СК России по Черноморскому флоту, мужчина служил по контракту в войсковой части 20924 в Московской области.
29 июня 2020 года не явился к месту службы и почти 8 месяцев не давал о себе знать, а 21 февраля текущего года объявился в военной комендатуре Севастополя.
Как оказалось, сбежав со службы, ефрейтор сначала уехал в Читу, потом вернулся в Московскую область в – Подольск, затем уехал в Симеиз и через некоторое время перебрался в Севастополь.
Севастопольский гарнизонный военный суд признал его виновным в самовольном оставлении части или места службы на срок более 1 месяца (часть 4 статьи 337 УК РФ) и приговорил к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении.
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Керчь прибыл спецбатальон Минобороны России. Для участия в военно-археологической экспедиции «Аджимушкай» в Крым прибыл 90-й отдельный специальный поисковый батальон Минобороны России, который уже несколько лет помогает в поиске и установлении имен погибших.
Российские ракетные комплексы вернули в пункты дислокации после учений в Крыму. Противокорабельные комплексы «Бастион» и «Бал» вернулись в пункты постоянной дислокации после проведения тактического учения у берегов Крыма и на Кавказе, сообщается на сайте Минобороны России.
В Крыму подготовят сразу два полка палубной авиации. Наземный испытательный тренировочный комплекс (авиационный) НИТКА в Крыму будет впервые использован для подготовки одновременно двух полков палубной авиации Северного флота ВМФ России.
В России решили, что «обстановка в Черном море нагнетается». Россия будет внимательно следить за выполнением конвенции Монтре о проливах, поскольку «обстановка в Черном море искусственно нагнетается внерегиональными игроками», заявили в МИД РФ в связи с годовщиной подписания Конвенции Монтре о режиме черноморских проливов.
Живописный пляж в Крыму заливает неизвестными нечистотами фото
Где утечка и кто виновник загрязнения моря — остается загадкой.
В Крыму контрактника отправили в колонию за любовь к морю
В Севастополе вынесен приговор ефрейтору, сбежавшему со службы в Крым.
«С детства на зубах»: Зеленский рассказал о крымских рапанах
Президент Украины Владимир Зеленский помнит скрип крымского песка в мясе крымских рапанов со времен своего детства.
«Туристы или жизнь?» Как коронавирус наступает на Крым
Власти Крыма фиксируют очередную вспышку коронавируса на полуострове. Официальная статистика заболеваемости в Крыму растет уже несколько недель подряд и бьет все рекорды по сравнению с прошлым годом.
1 августа
Когда в Крыму станет прохладнее
24 часа назад
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 2 августа на территории Крыма зарегистрировали 368 случаев коронавирусной инфекции.