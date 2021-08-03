В Крыму контрактника отправили в колонию за любовь к морю

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В Севастополе вынесен приговор ефрейтору, сбежавшему со службы в Крым.

Как сообщили в военном следственном управлении СК России по Черноморскому флоту, мужчина служил по контракту в войсковой части 20924 в Московской области.

29 июня 2020 года не явился к месту службы и почти 8 месяцев не давал о себе знать, а 21 февраля текущего года объявился в военной комендатуре Севастополя.

Как оказалось, сбежав со службы, ефрейтор сначала уехал в Читу, потом вернулся в Московскую область в – Подольск, затем уехал в Симеиз и через некоторое время перебрался в Севастополь.

Севастопольский гарнизонный военный суд признал его виновным в самовольном оставлении части или места службы на срок более 1 месяца (часть 4 статьи 337 УК РФ) и приговорил к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении.

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