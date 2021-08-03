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В Аджимушкайских каменоломнях нашли медаль 1943 года
В Крыму в Аджимушкайских каменоломнях проходит 50-й сезон работы экспедиции «Аджимушкай».
Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Совета Регионального отделения Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» в Республике Крым Владимир Симонов.
В частности, была найдена медаль «За боевые заслуги», которая принадлежала красноармейцу Петру Ларюку 1925 года рождения.
«Награжден он был в августе 1943 года буквально через несколько месяцев после призыва, когда начал свою боевую биографию в боях на Кубани. Потом та часть, в которой он служил, передислоцировалась в Керчь, они находились в малых каменоломнях. Видимо, тогда он потерял свою первую боевую награду», — рассказал Владимир Симонов.
В дальнейшем красноармеец прошел всю войну, имел еще множество наград.
«Благополучно дожил до 1985 года как минимум, потому что, по данным министерства обороны, был награжден медалью к юбилею Победы — Орденом Отечественной войны.Мы ищем родственников, этим занимаются наши ставропольские коллеги. И надеемся, что в ближайшее время эта награда будет передана родственникам красноармейца, воевавшего на нашей земле», — сообщил Владимир Смирнов.
Также в ходе экспедиции был найден именной артефакт — подписной котелок с хорошо читаемой фамилией бойца — Карнаухов. Найти информацию о нем поисковикам пока не удалось.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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