Власть
Уже в четверг Ялтинское кольцо в Севастополе закроют на два года
С 5 августа в Севастополе закроют на реконструкцию Ялтинское кольцо, сообщает «НТС». Работы будут продолжаться почти два года – до мая 2023 года.
В этот период движение автомобилей осуществляться по временной объездной дороге. По словам замначальника строительного управления подрядчика работ «ВАД» Александра Куминова, сейчас завершается обустройство временной объездной – она готова уже на 85%. Отмечается, что новая схема движения будет повторять будет тот же круговой перекресток, но при этом растянутый в несколько раз.
В компании заверили, что данная мера не повлияет на пропускную способность важнейшей транспортной артерии города. Установка светофоров там не планируется.
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