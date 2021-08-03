Уже в четверг Ялтинское кольцо в Севастополе закроют на два года

С 5 августа в Севастополе закроют на реконструкцию Ялтинское кольцо, сообщает «НТС». Работы будут продолжаться почти два года – до мая 2023 года.

В этот период движение автомобилей осуществляться по временной объездной дороге. По словам замначальника строительного управления подрядчика работ «ВАД» Александра Куминова, сейчас завершается обустройство временной объездной – она готова уже на 85%. Отмечается, что новая схема движения будет повторять будет тот же круговой перекресток, но при этом растянутый в несколько раз.

В компании заверили, что данная мера не повлияет на пропускную способность важнейшей транспортной артерии города. Установка светофоров там не планируется.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аэропорт Симферополь установил новый рекорд по пассажиропотоку. Аэропорт Симферополь впервые обслужил более 1,2 миллионов пассажиров за месяц.

В Севастополе продолжают расхлебывать последствия транспортной оптимизации. Больше месяца прошло с тех пор, как в Севастополе была объявлена «оптимизация» транспортной схемы. Выразилась она в отмене нескольких популярных городских маршрутов – в разгар туристического сезона и на пике заболеваемости коронавирусной инфекцией.

На одной из улиц Севастополя ограничат движение транспорта из-за ремонта. В Севастополе власти предупреждают об ограничении движения транспорта на улице Колобова.

Электричка из Керчи столкнулась с бензовозом: есть пострадавший. На железнодорожном переезде в анапском поселке Виноградный произошло столкновение бензовоза с электричкой Керчь-Анапа.