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Власть

Уже в четверг Ялтинское кольцо в Севастополе закроют на два года

С 5 августа в Севастополе закроют на реконструкцию Ялтинское кольцо, сообщает «НТС». Работы будут продолжаться почти два года – до мая 2023 года.

В этот период движение автомобилей осуществляться по временной объездной дороге. По словам замначальника строительного управления подрядчика работ «ВАД» Александра Куминова, сейчас завершается обустройство временной объездной – она готова уже на 85%. Отмечается, что новая схема движения будет повторять будет тот же круговой перекресток, но при этом растянутый в несколько раз.

В компании заверили, что данная мера не повлияет на пропускную способность важнейшей транспортной артерии города. Установка светофоров там не планируется.

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В Севастополе продолжают расхлебывать последствия транспортной оптимизации. Больше месяца прошло с тех пор, как в Севастополе была объявлена «оптимизация» транспортной схемы. Выразилась она в отмене нескольких популярных городских маршрутов – в разгар туристического сезона и на пике заболеваемости коронавирусной инфекцией.

На одной из улиц Севастополя ограничат движение транспорта из-за ремонта. В Севастополе власти предупреждают об ограничении движения транспорта на улице Колобова.

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