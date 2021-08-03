Власть
Украина ввела новые правила въезда из Крыма
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В Украине с 5 августа вступают в силу новые правила пересечения границы.
Как сообщают в Госпогранслужбе страны, они также затронут жителей полуострова и самопровозглашенных республик Донбасса. Документ уже опубликован на сайте кабинета министров Украины.
С 5 августа вступают в силу новые правила пересечения административной границы Крыма с Херсонской областью. О соответствующих изменениях рассказал помощник начальника Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов.
«Граждане, которые будут перемещаться с территории Крыма на материк, должны будут установить приложение «Вдома» и пройти самоизоляцию. Ранее самоизоляция составляла 14 дней, сейчас 10», – сообщил Шевцов.
Он также уточнил, что есть категории лиц, которые могут не устанавливать приложение и не проходить самоизоляцию:
- Лица, не достигшие 18 летнего возраста;
- Участники Внешнего независимого тестирования;
- Лица, которые намерены поступать в учебные заведения, расположенные на материковой части Украины;
- Студенты, которые уже проходят обучение на материковой части Украины;
- Одно лицо, сопровождающее студента или абитуриента на материковую часть Украины (родители, опекуны, усыновители);
- Граждане, желающие пройти вакцинацию на материковой части Украины. Для этого им необходимо иметь приглашение на вакцинацию с уникальным идентификатором. Этот идентификатор они предоставляют пограничникам на административной границе;
- Граждане, имеющие документы о прохождении полного курса вакцинации, а также граждане, имеющие документ, подтверждающий получение хотя бы одной дозы вакцины от COVID-19, включенной в перечень разрешенных ВОЗ. «Спутник-V» к таким вакцинам не относится.
Шевцов также добавил, что в случае пересечения административной границы иностранцами, которые отказываются устанавливать приложение «Вдома» или проходить самоизоляцию, пограничники имеют право отказать таким людям в пропуске.
В случае, если человек не попадает ни в одну из вышеперечисленных категорий, он обязан установить на КПВВ приложение «Вдома», которое имеет отсрочку 72 часа. За это время человек может сдать ПЦР-тест. В случае, если результат отрицательный, установка приложения отменяется.
В тексте использованы материалы: РИА Крым, Крым.реалии
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