Учительница из скандальной крымской школы погибла в ДТП

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В Крыму в результате ДТП погибла учительница скандальной школы в Керчи, где нескольких педагогов уволили после выпускного.

Авария произошла вечером в понедельник на остановке при въезде в село Заветное. Женщина за рулем «Пежо» врезалась на большой скорости в остановку.

В результате аварии погибла 29-летняя учительница, находившаяся за рулем иномарки. Она получила многочисленные травмы и скончалась до приезда скорой помощи. Известно, что женщина жила в селе, где случилась авария.

Погибшая – учительница школы в Керчи, где со скандалом уволили нескольких педагогов после того, как учителя в обход ограничений из-за коронавируса устроили школьникам вечеринку в честь выпускного. На праздник выпускники пронесли алкоголь и устроили драку.

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