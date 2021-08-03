Происшествия
Учительница из скандальной крымской школы погибла в ДТП
фото © vk.com/kerchnovosti
В Крыму в результате ДТП погибла учительница скандальной школы в Керчи, где нескольких педагогов уволили после выпускного.
Авария произошла вечером в понедельник на остановке при въезде в село Заветное. Женщина за рулем «Пежо» врезалась на большой скорости в остановку.
В результате аварии погибла 29-летняя учительница, находившаяся за рулем иномарки. Она получила многочисленные травмы и скончалась до приезда скорой помощи. Известно, что женщина жила в селе, где случилась авария.
Погибшая – учительница школы в Керчи, где со скандалом уволили нескольких педагогов после того, как учителя в обход ограничений из-за коронавируса устроили школьникам вечеринку в честь выпускного. На праздник выпускники пронесли алкоголь и устроили драку.
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Учительница из скандальной крымской школы погибла в ДТП фото
В Крыму в результате ДТП погибла учительница скандальной школы в Керчи, где нескольких педагогов уволили после выпускного.
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